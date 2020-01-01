Не открывать окна и сидеть дома: МОЗ дало советы в связи со смогом в Киеве

Жителям столицы рекомендуют оставаться дома и провести влажную уборку.

Минздрав дал рекомендации жителям Киева в связи с сильным смогом в столице. Министр здравоохранения Максим Степанов посоветовал больше времени оставаться дома, а также не открывать окна и делать влажную уборку помещений. Об этом он заявил на брифинге.

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“По информации ГСЧС этот смог - следствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Важно, что по сообщению ГСЧС, химической и радиологической угрозы это явление не несет. Радиологический фон по городу Киев в пределах нормы. Но есть несколько советов по смогу. Ведь дым в воздухе может вызвать затруднение дыхания, раздражение глаз. Поэтому Минздрав советует как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу. Пить больше жидкости до 2-3 литров в сутки. Максимально не открывать дома окна. Проводить влажную уборку помещений“, - заявил Степанов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве радиационной и химической угрозы нет. Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы.

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