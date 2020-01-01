COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.

По данным на пятницу, 17 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 705 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (196). За ним идет Дарницкий (115), Шевченковский (73) и Соломенский (71). В остальных районах столицы - менее 60 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 196

Дарницкий район – 115

Шевченковский район – 73

Соломенский район – 71

Днепровский район – 53

Голосеевский район – 52

Деснянский район – 46

Оболонский район - 37

Святошинский район – 33

Подольский район – 29

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 4662 случая коронавируса. За сутки заразился 501 человек.

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