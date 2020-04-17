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В Киеве зафиксирован очередной антирекорд заражений COVID-19

Комментариев: 1
В столице уже 705 человек инфицированны коронавирусом.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За прошлые сутки в Киеве лабораторно подтвердили 61 новый случай инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Один из пациентов скончался. Это наибольшее количество заражений, зафиксированных в столице за одни сутки. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге 17 апреля.

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“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них - 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - рассказал мэр.

Кличко отметил, что среди заболевших 31 женщина (от 20 до 97 лет), и 28 мужчин (от 19 до 71 года) Также инфекцию выявили у двух 12-летних мальчиков.

Коронавирус продолжает распространяться в Киево-Печерской Лавре: там зафиксировали 7 новых случаев инфицирования

Вылечились от COVID-19 на данный момент 30 жителей столицы.

Напомним, на утро 17 апреля в Украине уже 4662 человек заболели COVID-19.

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Теги: Кличко, Коронавирус, Киев
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Комментариев (1)
denis82    17.04.2020, 13:29
Оценка:  -1
denis82
а если проверить всех, то будет в 10 , 15 раз больше...
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