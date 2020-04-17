В Киеве зафиксирован очередной антирекорд заражений COVID-19

В столице уже 705 человек инфицированны коронавирусом.

За прошлые сутки в Киеве лабораторно подтвердили 61 новый случай инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Один из пациентов скончался. Это наибольшее количество заражений, зафиксированных в столице за одни сутки. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге 17 апреля.

Читай также: Ситуация в Лавре: за два часа приезжали четыре “скорые“

“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них - 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - рассказал мэр.



Кличко отметил, что среди заболевших 31 женщина (от 20 до 97 лет), и 28 мужчин (от 19 до 71 года) Также инфекцию выявили у двух 12-летних мальчиков.



Коронавирус продолжает распространяться в Киево-Печерской Лавре: там зафиксировали 7 новых случаев инфицирования



Вылечились от COVID-19 на данный момент 30 жителей столицы.

Напомним, на утро 17 апреля в Украине уже 4662 человек заболели COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.