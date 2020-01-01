В Киеве запретили посещение к кладбищам с 18 апреля

Исключение сделали только для захоронений.

В Киеве с завтрашнего дня, 18 апреля, ограничен доступ к городским кладбищам в связи с карантином из-за распространения коронавируса.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга.

По словам Кличко, исключение сделают только тем людям, которые готовятся к захоронению своих умерших родственников.

В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений с соблюдением норм, установленных во время карантина, - сказал Кличко.

Напомним, в Киевской духовной академии зафиксировали вспышку коронавируса. По предварительной информации, заразились трое преподавателей и 16 студентов.

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