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Кличко рассказал, когда снимут блок-посты на въезде в Киев

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На блок-постах выявили повышенную температуру у 40 человек.
Правоохранители дежурят на въездах в столицу
Правоохранители дежурят на въездах в столицу
КГГА

Усиленные меры безопасности на въездах в Киев будут действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля. Об этом в ходе брифинга 17 апреля рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

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Мэр рассказал, что вчера в столицу не пустили 40 человек, у которых зафиксировали повышенную температуру.

"Такие ограничения будут действовать до 22:00 воскресенья 19 апреля. За вчерашний день на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела. Шестерых из них осмотрели медики скорой помощи. Никто из этих людей в город не въехал. Им рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам", - рассказал он.

Кличко также напомнил, что городские власти заранее предупреждали об усилении ограничений на въездах в Киев в предпраздничные и праздничные дни.

Напомним, 16 апреля на въездах в Киев установили 9 блок-постов для температурного скрининга.

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Теги: блок-посты, Киев, Кличко, карантин, коронавирус
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