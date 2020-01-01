В Киеве с 20 апреля стартует программа детский сад онлайн

Программа стартует в рамках эмоциональной поддержки киевлян в период COVID-19.

С 20 апреля в Киеве стартует новая программа детский сад онлайн. Программа создана на базе платформы эмоциональной поддержки киевлян в период карантинных мер в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читай также: В Киеве запретили посещение к кладбищам с 18 апреля

Так, квалифицированные и опытные воспитатели предложат три активности в день продолжительностью 30 минут каждая для детей от 4 до 6 лет.

Также на платформе эмоциональной поддержки можно получить эмоционально-психологическую помощь и консультации специалистов и тренеров образовательного хаба города Киева. Кроме того, платформа предлагает различные онлайн курсы, спортивные онлайн тренировки. Также можно осуществить виртуальные экскурсии по музеям столицы, посмотреть спектакли некоторых театров.

Напомним, ранее в Киеве запустили сайт эмоциональной поддержки во время карантина. Сайт призван помочь жителям столицы справится с эмоциональной нагрузкой, а также оказать психологическую помощь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.