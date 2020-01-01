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В Киеве водитель снес ограждение и пытался сбежать от полиции

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После ДТП водитель проигнорировал требование полиции остановиться. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
В Киеве, в ночь на 17 апреля на Броварском проспекте водитель за рулем автомобиля Ford на ходу снес ограждение и пытался сбежать от патрульных. Видео происшествия опубликовала патрульная полиция Киева.
 
Так, после ДТП водитель проигнорировал требование патрульных остановиться. 
 
"За несколько сотен метров водитель остановился и тут же выбежал из авто, пытаясь убежать. Патрульные догнали и задержали мужчину", - говорится в сообщении.
 
Общаясь с нарушителем, полицейские заметили у него признаки опьянения.
 
 
 

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Теги: Киев, ДТП, видео, полиция, погоня
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Источник: korrespondent.net

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