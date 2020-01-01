В Киеве водитель снес ограждение и пытался сбежать от полиции
После ДТП водитель проигнорировал требование полиции остановиться. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Киеве, в ночь на 17 апреля на Броварском проспекте водитель за рулем автомобиля Ford на ходу снес ограждение и пытался сбежать от патрульных. Видео происшествия опубликовала патрульная полиция Киева.
Так, после ДТП водитель проигнорировал требование патрульных остановиться.
"За несколько сотен метров водитель остановился и тут же выбежал из авто, пытаясь убежать. Патрульные догнали и задержали мужчину", - говорится в сообщении.
Общаясь с нарушителем, полицейские заметили у него признаки опьянения.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло под Киевом: столкнулись шесть авто.
Также Корреспондент писал, что водитель трижды врезался в один и тот же дом.
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