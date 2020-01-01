В Киеве водитель снес ограждение и пытался сбежать от полиции

После ДТП водитель проигнорировал требование полиции остановиться. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве, в ночь на 17 апреля на Броварском проспекте водитель за рулем автомобиля Ford на ходу снес ограждение и пытался сбежать от патрульных. Видео происшествия опубликовала патрульная полиция Киева.

Так, после ДТП водитель проигнорировал требование патрульных остановиться.

"За несколько сотен метров водитель остановился и тут же выбежал из авто, пытаясь убежать. Патрульные догнали и задержали мужчину", - говорится в сообщении.

Общаясь с нарушителем, полицейские заметили у него признаки опьянения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet