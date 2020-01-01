Киев второй день возглавляет рейтинг городов с самым загрязненным воздухом
Киев вечером в пятницу, 17 апреля, снова стал городом с самым загрязненным воздухом в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQAir.
При допустимой норме индекса загрязнения в 50 у украинской столицы этот показатель составил 182.
В пятерку рейтинга, кроме Киева, также вошли китайские Шанхай, Шэньян и Ханчжоу, а также тайский Чиангмай.
Ранее Корреспондент.net собрал всю информацию о дыме и песчаной буре в Киеве. Власти столицы говорят, что ветер нагнал продукты горения из Чернобыльской зоны отчуждения и Житомирской области.
Стоит отметить, что пылевые бури замечены и в других регионах. Большинство из них относятся к украинскому Полесью.
Эколог объяснил опасность грязного воздуха в Киеве
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