Кличко рассказал, когда развеется смог

Городской глава просит жителей столицы не открывать окна и не выходить на улицу без надобности до тех пор, пока развеется смог.

Смог может отступить уже через один день Соцсети

Смог в столице может развеяться уже через день, после того, как изменится направление ветра. Об этом заявил городской глава Киева Виталий Кличко в эфире программы Свобода слова на канале Украина.

Глава КГГА объяснил, что ночью концентрация веществ горения в воздухе гораздо больше, а потому дым в темное время суток усиливается.

"Общаясь с метеорологами, я услышал такой термин, как термический ветер. Он днем разгоняет этот смог, а ночью движение воздуха не такое интенсивное как днем, и концентрация этих веществ горения намного больше. Поэтому, пожалуйста, закрывайте окна. Прогнозируют, что уже через день направление ветра изменится и, надеюсь, что наши пожарные смогут побороть этот вызов, который сейчас связан с пожарами возле Киева", - заявил Кличко.

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