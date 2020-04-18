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Кличко рассказал, когда развеется смог

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Городской глава просит жителей столицы не открывать окна и не выходить на улицу без надобности до тех пор, пока развеется смог.
Смог может отступить уже через один день
Смог может отступить уже через один день
Соцсети

Смог в столице может развеяться уже через день, после того, как изменится направление ветра. Об этом заявил городской глава Киева Виталий Кличко в эфире программы Свобода слова на канале Украина.

Глава КГГА объяснил, что ночью концентрация веществ горения в воздухе гораздо больше, а потому дым в темное время суток усиливается.

"Общаясь с метеорологами, я услышал такой термин, как термический ветер. Он днем разгоняет этот смог, а ночью движение воздуха не такое интенсивное как днем, и концентрация этих веществ горения намного больше. Поэтому, пожалуйста, закрывайте окна. Прогнозируют, что уже через день направление ветра изменится и, надеюсь, что наши пожарные смогут побороть этот вызов, который сейчас связан с пожарами возле Киева", - заявил Кличко.

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Теги: Киев, экология, КГГА, воздух, Виталий Кличко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tenderly-50    18.04.2020, 00:58
Оценка:  +1
tenderly-50
Хватит жечь эту дичь,дышать не чем.Cплю в противогазе)))
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