В МВД рассказали, когда снимут оцепление вокруг Киево-Печерской Лавры

Лавра стала одним из крупнейших очагов заражения коронавирусом в Киеве.

Киево-Печерская Лавра будет закрытой для посетителей до тех пор, пока Киевская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примет иного решения. Об этом в эфире телеканала “Прямой“ заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

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“Сейчас этот объект ... является закрытым для посещения. Там дежурят полицейские и гвардейцы. Если другого решения не будет принято местной комиссией, которая имеет такие полномочия, так все и останется – этот объект будет закрыт для посторонних посетителей“, - сказал Шевченко.

В настоящее время территория Лавры оцеплена полицией. На территорию комплекса не пропускают никого из посторонних.

Напомним, 17 апреля пресс-служба Киево-Печерской лавры сообщила, что из-за коронавирусной инфекции умер монах Никодим, который “недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской лавры“. Это уже третья смерть от COVID-19 зафиксированная в этом религиозном учреждении.

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