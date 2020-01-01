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Аваков объяснил, откуда в Киеве появился смог

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После ликвидации масштабных пожаров в Зоне отчуждения появился новый источник дыма – пожары в соседнем регионе.
Смог в Киеве
Смог в Киеве
fakty.ua

Причинами густого смога в Киеве и области являются масштабные пожары в Житомирской области. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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“Причина загрязнения воздуха вокруг Киева — пожары в Житомирской обл. Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано — 6, локализовано — 5, на 4 работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожпоезд, 100 ед. спецтехники и более 600 людей. Справимся!“ — написал он.

Отметим, что сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео ситуации в Зоне отчуждения и в Житомирской области. Как видно на видео, снятом с вертолета, в Зоне ЧАЭС огня нет, но из соседней Житомирщины в сторону Киева тянется широкий фронт дыма.

В самой Житомирской области дела обстоят хуже.

Напомним, на Житомирщине лесные пожары уничтожили более 80 домов селян. Охватившие регион лесные пожары особенно сильно затронули Овручский район, где сгорело 4 тысячи гектар леса.

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Теги: пожар, Житомирская область, зона отчуждения, ЧАЭС, Аваков, Киев, смог
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