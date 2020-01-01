Аваков объяснил, откуда в Киеве появился смог

После ликвидации масштабных пожаров в Зоне отчуждения появился новый источник дыма – пожары в соседнем регионе.

Причинами густого смога в Киеве и области являются масштабные пожары в Житомирской области. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Читай также: Киев обновил рекорд по загрязненности воздуха

“Причина загрязнения воздуха вокруг Киева — пожары в Житомирской обл. Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано — 6, локализовано — 5, на 4 работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожпоезд, 100 ед. спецтехники и более 600 людей. Справимся!“ — написал он.

Отметим, что сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео ситуации в Зоне отчуждения и в Житомирской области. Как видно на видео, снятом с вертолета, в Зоне ЧАЭС огня нет, но из соседней Житомирщины в сторону Киева тянется широкий фронт дыма.

В самой Житомирской области дела обстоят хуже.

Напомним, на Житомирщине лесные пожары уничтожили более 80 домов селян. Охватившие регион лесные пожары особенно сильно затронули Овручский район, где сгорело 4 тысячи гектар леса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.