Нацгвардия и полиция взяли под охрану церкви

Столичные правоохранители в очередной раз призвали граждан оставаться на Пасхальные праздники дома.

В Киеве возле храмов уже дежурят Нацгвардия и полиция facebook.com/mvs.gov.ua

В Киеве правоохранители уже заступили на дежурство возле храмов, чтобы предотвратить скопление людей, что является опасным, учитывая эпидемию коронавируса. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

"Полиция Киева уже заступила на дежурство возле культовых сооружений столицы. Сегодня они несут службу вместе с Национальной гвардией Украины и Муниципальной охраной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все прошли необходимые инструктажи и готовы к любым вызовам.

Полиция Киева в очередной раз призвала граждан оставаться на Пасхальные праздники дома.

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Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал найти позитив в праздновании дома в условиях карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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