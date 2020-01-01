В Киеве вдвое сократился прирост зараженных

В течение минувших суток в столице был выявлен 31 новый случай COVID-19, в то время как накануне сообщалось о 65 новых зараженных. Еще днем ранее в Киеве выявили 61 зараженного.

В Киеве за сутки госпитализированы пять пациентов с коронавирусом пресс-служба Госпогранслужбы

В Киеве количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 31 человека и составляет 801. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в Facebook.

Он отметил, что четверо зараженных – медики.

"Друзья! Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 31 человека. Из них – 4 медика. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Мэр столицы также привет статистику по заболевшим: 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, а также девочка 10 лет. Кроме того, заболели 11 мужчин от 26 до 77 лет и мальчик, которому 13 лет. Госпитализировано пять пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Напомним, накануне в Киеве выявили 65 зараженных, 26 из них - насельники Киево-Печерской лавры.

Перед этим сообщалось, что в Киеве 61 человек заразился коронавирусом, среди них семеро в лавре.

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