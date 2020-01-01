Под Киевом и в области зафиксировано почти 40 пожаров в сутки - КГГА
За последние сутки в столице и Киевской области зафиксировано почти 40 пожаров. Городские власти настоятельно просят жителей не выходить на улицу. Об этом сообщает КГГА в воскресенье, 19 апреля.
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“В экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила. Работают 1000 спасателей киевского гарнизона“ - говорится в сообщении.
В столице случилось 4 пожара общей площадью 1,3 Га. В области зафиксированы 33 очага площадью 26,8 га.
Горят также и торфяники:
- Обуховский район, с. Безрадичи - 0,4 Га.
- Вышгородский район с. Нижняя Дубечня - 0,2 га.
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По информации ГСЧС, продолжается тушение очагов тления травяного настила в Житомирской области. На территории Виступовицкого лесничества площадь пожара составляет около 2 тыс. Га, а в Бережестском лесничестве вблизи с. Бережесть - около 700 га.
В Зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств - подчеркнули в КГГА
Чем опасен смог в Киеве
Радиационный фон в столице и области находится в пределах нормы, однако превышены продукты горения.
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“Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышены. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу, закрывать окна и употреблять больше жидкости“ - говорится в сообщении КГГА.
Для ликвидации последствий городские власти организовали мытье столичных улиц и дорог. Работы проводятся во всех районах столицы.
Напомним, глава МВД Арсен Аваков объяснил, откуда в Киеве появился смог. После ликвидации масштабных пожаров в Зоне отчуждения появился новый источник дыма – пожары в соседнем регионе.
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