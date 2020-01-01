Под Киевом и в области зафиксировано почти 40 пожаров в сутки - КГГА

Городские власти настоятельно просят киевлян не выходить на улицу.

За последние сутки в столице и Киевской области зафиксировано почти 40 пожаров. Городские власти настоятельно просят жителей не выходить на улицу. Об этом сообщает КГГА в воскресенье, 19 апреля.

Читай также: В МОЗ предупредили об опасности смога в Киеве

“В экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила. Работают 1000 спасателей киевского гарнизона“ - говорится в сообщении.

В столице случилось 4 пожара общей площадью 1,3 Га. В области зафиксированы 33 очага площадью 26,8 га.

Горят также и торфяники:

Обуховский район, с. Безрадичи - 0,4 Га.

Вышгородский район с. Нижняя Дубечня - 0,2 га.

Читай также: В ближайшее время смог в Киеве не исчезнет – метеоролог

По информации ГСЧС, продолжается тушение очагов тления травяного настила в Житомирской области. На территории Виступовицкого лесничества площадь пожара составляет около 2 тыс. Га, а в Бережестском лесничестве вблизи с. Бережесть - около 700 га.

В Зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств - подчеркнули в КГГА

Чем опасен смог в Киеве

Радиационный фон в столице и области находится в пределах нормы, однако превышены продукты горения.

Читай также: МВД: Пожары под Киевом – результат массовых умышленных поджогов

“Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышены. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу, закрывать окна и употреблять больше жидкости“ - говорится в сообщении КГГА.

Для ликвидации последствий городские власти организовали мытье столичных улиц и дорог. Работы проводятся во всех районах столицы.

Смог в Киеве - Правила безопасности ГСЧС / Facebook

Напомним, глава МВД Арсен Аваков объяснил, откуда в Киеве появился смог. После ликвидации масштабных пожаров в Зоне отчуждения появился новый источник дыма – пожары в соседнем регионе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.