Воздух в Киеве начинает улучшаться

Изменение направления ветра помогло воздуху в столице немного очиститься, однако окна советуют пока не открывать.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве незначительно снизился из-за изменения направления ветра. Об этом на брифинге в воскресенье, 19 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Смог, который мы ощущаем в Киеве, вызванный возгоранием травяного настила, которое произошло в Житомирской области. Сегодня смог в Киеве уже уменьшился, однако Минздрав рекомендует меньше выходить на улицу, особенно в утреннее время", - заявил министр.

Он также посоветовал плотно закрывать окна, чтобы дым не проникал в помещение.

Также отмечается, что в настоящее время службы ГСЧС локализуют пожары, и из двяти очагов поджога в Житомирской области большая часть уже локализована.

Накануне сообщалось, что Киев обновил рекорд по загрязненности воздуха.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Житомирской области огонь уничтожил дома в селах Острова, Личманы и хуторах Средняя, Верхняя и Нижняя Рудня.

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