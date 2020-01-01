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Воздух в Киеве начинает улучшаться

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Изменение направления ветра помогло воздуху в столице немного очиститься, однако окна советуют пока не открывать.
Смог в Ктеве
Смог в Ктеве

Уровень загрязнения воздуха в Киеве незначительно снизился из-за изменения направления ветра. Об этом на брифинге в воскресенье, 19 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Смог, который мы ощущаем в Киеве, вызванный возгоранием травяного настила, которое произошло в Житомирской области. Сегодня смог в Киеве уже уменьшился, однако Минздрав рекомендует меньше выходить на улицу, особенно в утреннее время", - заявил министр.

Он также посоветовал плотно закрывать окна, чтобы дым не проникал в помещение.

Также отмечается, что в настоящее время службы ГСЧС локализуют пожары, и из двяти очагов поджога в Житомирской области большая часть уже локализована.

Накануне сообщалось, что Киев обновил рекорд по загрязненности воздуха.

 
Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Житомирской области огонь уничтожил дома в селах Острова, Личманы и хуторах Средняя, Верхняя и Нижняя Рудня. 

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Теги: Киев, Минздрав, воздух, загрязнение воздуха, Смог в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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