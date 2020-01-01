В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим

Киевлянина задержали полицейские.

В Соломенское управление полиции обратилась жительница Киева, которая сообщила, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы. Туда выехали полицейские и следователи, и в ходе проверки обнаружили, что из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома.

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Добровольно впускать в помещение полицейских он отказался, потому в дом они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1. Во время проведения неотложного обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет.

Чтобы скрыть свою причастность к событию, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями. В дальнейшем пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы.

Мужчину задержали, он местный житель, 1979 года рождения, ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

Теперь нарушителю грозит до семи лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель BMW стрелял в прохожего.