Воздух в Киеве очистился

Украинская столица "опустилась" в девятый десяток мирового рейтинга загрязнения воздуха.

Воздух в Киеве и некоторых регионах Украины значительно улучшился в понедельник, 20 апреля. Об этом заявил заместитель директор Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"По состоянию на 20 апреля благодаря усилиям наших пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации – изменению направления ветра и кратковременным дождям – качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в Киеве значительно улучшилось", - заявил синоптик.

Он подчеркнул, что задымленность уже не наблюдается.

"Качество атмосферного воздуха в Киеве на сегодняшний день близко к обычному для этого периода весны. Зависшие вещества – пыль и остатки горения – близки или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида близки к предельно допустимой концентрации и даже ниже",- заверил Прокопенко.

Слова метеоролога подтверждает мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir. По последним данным, Киев "опустился" на 89 место с индексом 22, что характеризуется как "хороший" уровень. Тогда как на прошлой неделе Киев находился в топе рейтинга с индексом в 200-400.

Также очищение воздуха в Киеве зафиксировал портал Saveecobot.

Ранее Корреспондент.net собрал всю информацию о дыме и песчаной буре в Киеве.

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