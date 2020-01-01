В лесополосе Киева нашли труп в мешке

Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.

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В Подольском районе Киева прохожие во время прогулки с собакой обнаружили тело неизвестного. По данному факту начато уголовное производство. Об этом сообщает полиция Киева.

Сегодня около 13:20 в дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе нашли останки человека. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главка, районного управления полиции и судебно-медицинский эксперт.

На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.

По данному факту начато уголовное производство по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств тяжкого преступления.

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