Грязный воздух столицы: Киев снова попал в топ

В столице снова ухудшилось состояние воздуха.

По состоянию на утро вторника, 21 апреля, столица Украины снова вернулась в топ городов мира с самым загрязненным воздухом. Индекс его загрязнения в Киеве по данным на 10:00 составил 121 единицу. Об этом говорят данные QIAir.

Читай также: Под Киевом и в области зафиксировано почти 40 пожаров в сутки - КГГА

В рейтинге городов мира с самым грязным воздухом Киев занимает пятое место. Качество воздуха в городе, по данным сервиса, является небезопасным для чувствительных групп населения. Впереди украинской столицы находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт), Ханой (Вьетнам) и Шэньян (Китай).

Скриншот iqair.com

Напомним, ранее сообщалось, что воздух в Киеве очистился. Украинская столица “опустилась“ в девятый десяток мирового рейтинга загрязнения воздуха.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.