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Грязный воздух столицы: Киев снова попал в топ

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В столице снова ухудшилось состояние воздуха.
В Киеве ухудшилось состояние воздуха
В Киеве ухудшилось состояние воздуха
torange.biz

По состоянию на утро вторника, 21 апреля, столица Украины снова вернулась в топ городов мира с самым загрязненным воздухом. Индекс его загрязнения в Киеве по данным на 10:00 составил 121 единицу. Об этом говорят данные QIAir

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В рейтинге городов мира с самым грязным воздухом Киев занимает пятое место. Качество воздуха в городе, по данным сервиса, является небезопасным для чувствительных групп населения. Впереди украинской столицы находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт), Ханой (Вьетнам) и Шэньян (Китай).

Скриншот
Скриншот
iqair.com

Напомним, ранее сообщалось, что воздух в Киеве очистился. Украинская столица “опустилась“ в девятый десяток мирового рейтинга загрязнения воздуха.

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Теги: Киев, Столица, Воздух, Загрязнение
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