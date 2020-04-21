Коронавирус в Киеве: за сутки инфицировались 42 человека

Кличко детально рассказал о ситуации с коронавирусом в столице.

По состоянию на утро 21 апреля, в Киеве 892 лабораторно подтвержденных случая коронавируса.

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Об этом на своем Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным столичного градоначальника, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 42 человека.

Сообщается, что заболели 4 медиков. Также увеличилось количество летальных случаев. Коронавирус с начала пандемии в Киеве убил 19 человек.

За сутки заразились:

15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет

25 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет

девочка в возрасте 7 лет и мальчик в возрасте 5 лет.

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Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие лечатся на дома в условиях самоизоляции, под контролем медиков.

Коронавирусом в Киеве болеют 502 мужчины (более 56%), а также 390 женщин (не менее 44%)

С 19 киевлян, которые умерли от коронавируса - 13 мужчин и 6 женщин.

Напомним, по данным на 21 апреля, в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 1138 медицинских работников и 399 детей.

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