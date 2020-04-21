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Коронавирус в Киеве: за сутки инфицировались 42 человека

Комментариев: 1
Кличко детально рассказал о ситуации с коронавирусом в столице.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на утро 21 апреля, в Киеве 892 лабораторно подтвержденных случая коронавируса.

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Об этом на своем Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным столичного градоначальника, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 42 человека.

Сообщается, что заболели 4 медиков. Также увеличилось количество летальных случаев. Коронавирус с начала пандемии в Киеве убил 19 человек.

За сутки заразились:

  • 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет
  • 25 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет
  • девочка в возрасте 7 лет и мальчик в возрасте 5 лет.

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Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие лечатся на дома в условиях самоизоляции, под контролем медиков.

Коронавирусом в Киеве болеют 502 мужчины (более 56%), а также 390 женщин (не менее 44%)

С 19 киевлян, которые умерли от коронавируса - 13 мужчин и 6 женщин.

Напомним, по данным на 21 апреля, в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19  диагностировали у 1138 медицинских работников и 399 детей.

 

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Теги: коронавирус, Киев, Кличко, вирус
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Комментариев (1)
веня42    21.04.2020, 13:09
Оценка:  +1
веня42
--------------Долг каждого гражданина В МАСКЕ набить рожу гражданину без маски!
Пора осознать, что прохожий мимо вас человек-быдло БЕЗ МАСКИ потенциально угрожает вашему здоровью и ДАЖЕ ЖИЗНИ !!!
ЕСЛИ ЖЕЛАЕШЬ ЗДОРОВЬЯ СВОЕЙ СЕМЬЕ - НАБЕЙ РОЖУ ПРОХОДЯЩЕЙ БЕЗ МАСКИ СВИНЬЕ !!!!
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