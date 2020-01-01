COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.
По данным на вторник, 21 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 892 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (246). За ним идет Дарницкий (137), Соломенский (88) и Шевченковский (80). В остальных районах столицы - менее 80 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 246
- Дарницкий район – 137
- Соломенский район – 88
- Шевченковский район – 80
- Днепровский район – 73
- Голосеевский район – 72
- Деснянский район – 66
- Оболонский район - 49
- Святошинский район – 44
- Подольский район – 37
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 6125 случаев коронавируса. За последние сутки зафиксировано 415 новых случаев.
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