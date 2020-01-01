COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.

По данным на вторник, 21 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 892 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (246). За ним идет Дарницкий (137), Соломенский (88) и Шевченковский (80). В остальных районах столицы - менее 80 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 246

Дарницкий район – 137

Соломенский район – 88

Шевченковский район – 80

Днепровский район – 73

Голосеевский район – 72

Деснянский район – 66

Оболонский район - 49

Святошинский район – 44

Подольский район – 37

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 6125 случаев коронавируса. За последние сутки зафиксировано 415 новых случаев.

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