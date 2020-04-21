Пик заболеваемости в Киеве ожидается через неделю-две - Кличко

Власти Киева начнут ослаблять карантин после прохождения пика заболеваемости.

Ослабление карантинных мер в Киеве начнется после того, как столица пройдет пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе брифинга 21 апреля сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Кличко отметил, что некоторые страны Европы начали постепенно ослаблять карантинные ограничения, так как прошли пик эпидемии.



"Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации. Отмечу, что план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику", - рассказал Кличко.

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Мэр Киева заявил, что пик болезни в Киеве и в Украине ожидается не раньше, чем через неделю.



"После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное - как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет", - подчеркнул он.





Напомним, Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая, при этом смягчить ряд ограничений.

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