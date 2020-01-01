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Стало известно, сколько людей с высокой температурой не впустили в Киев

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Кличко рассказал о работе блок-постов на въезде в столицу.
Блок-пост на въезде в Киев
Блок-пост на въезде в Киев
пресс-служба Нацполиции

С 16 по 20 апреля в Киев не впустили около 60 человек с повышенной температурой. Об этом в ходе онлайн- брифинга 21 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Кличко напомнил, что с четверга до вечера воскресенья действовали ограничения на въезд в Киев.

"Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков людей отправляли домой", - рассказал Кличко.



Напомним, за сутки COVID-19 нашли у 42 жителей Киева.

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Теги: карантин, Киев, коронавирус, Кличко, блок-посты
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