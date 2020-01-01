Стало известно, сколько людей с высокой температурой не впустили в Киев

Кличко рассказал о работе блок-постов на въезде в столицу.

С 16 по 20 апреля в Киев не впустили около 60 человек с повышенной температурой. Об этом в ходе онлайн- брифинга 21 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Читай также: Пик заболеваемости в Киеве ожидается через неделю-две - Кличко

Кличко напомнил, что с четверга до вечера воскресенья действовали ограничения на въезд в Киев.



"Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков людей отправляли домой", - рассказал Кличко.





Напомним, за сутки COVID-19 нашли у 42 жителей Киева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram