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Кличко рассказал, когда будут открыты столичные кладбища

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Мэр и представители религиозных конфессий договорились о переносе поминальных дней.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
pixabay.com

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все столичные кладбища будут закрыты минимум до 6 июня. Он отметил, что данные ограничения введены в столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом мэр заявил на брифинге. 

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“Поминальные дни, как вы знаете, мы договорились с представителями конфессий перенести на 6 июня. До этого времени доступ на все кладбища столицы будет ограничен“, - заявил Кличко.

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Напомним, ранее Кличко заявил, что пик заболеваемости в Киеве ожидается через неделю-две. Власти Киева начнут ослаблять карантин после прохождения пика заболеваемости. 

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Теги: Кличко, Кладбище, Киев, Карантин, Коронавирус
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