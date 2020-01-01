Кличко рассказал, когда будут открыты столичные кладбища

Мэр и представители религиозных конфессий договорились о переносе поминальных дней.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все столичные кладбища будут закрыты минимум до 6 июня. Он отметил, что данные ограничения введены в столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом мэр заявил на брифинге.

Читай также: Грязный воздух столицы: Киев снова попал в топ

“Поминальные дни, как вы знаете, мы договорились с представителями конфессий перенести на 6 июня. До этого времени доступ на все кладбища столицы будет ограничен“, - заявил Кличко.

Смотреть с 11:15 минуты

Напомним, ранее Кличко заявил, что пик заболеваемости в Киеве ожидается через неделю-две. Власти Киева начнут ослаблять карантин после прохождения пика заболеваемости.

Читай также: В лесополосе Киева нашли труп в мешке

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.