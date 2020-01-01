Кличко рассказал, когда будут открыты столичные кладбища
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все столичные кладбища будут закрыты минимум до 6 июня. Он отметил, что данные ограничения введены в столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом мэр заявил на брифинге.
Читай также: Грязный воздух столицы: Киев снова попал в топ
“Поминальные дни, как вы знаете, мы договорились с представителями конфессий перенести на 6 июня. До этого времени доступ на все кладбища столицы будет ограничен“, - заявил Кличко.
Смотреть с 11:15 минуты
Напомним, ранее Кличко заявил, что пик заболеваемости в Киеве ожидается через неделю-две. Власти Киева начнут ослаблять карантин после прохождения пика заболеваемости.
Читай также: В лесополосе Киева нашли труп в мешке
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.