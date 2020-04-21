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Киево-Печерская Лавра попросила помощи у людей

Комментариев: 9
В Киево-Печерской Лавре вспышка COVID-19.
Киево-Печерская Лавра
Киево-Печерская Лавра
helplavra.info

Киево-Печерская Лавра, где бушует эпидемия коронавируса, нуждается в деньгах. Средства нужны для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на официальном сайте Лавры. 

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“Отцы помогают больным и нуждающимся, хотя сами нуждаются в помощи“, - говорится в сообщении, где указан счет для сбора пожертвований: 5169 3600 0840 2228 (Maren Nataliia).

Как сообщается, полученные средства будут распределены по трем направлениям:

  • Больница и реанимация
  • Семинария
  • Лавра лазарет

Скриншот
Скриншот
http://helplavra.info/

Напомним, ранее сообщалось, что еще один монах из Лавры скончался от COVID-19. Местная газета сообщила, что у священнослужителя был коронавирус. Однако официального подтверждения этому не было. 

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Теги: Киево-Печерская Лавра, Коронавирус, Эпидемия, Помощь
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Комментариев (10)
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Blackdzhack    21.04.2020, 18:21
Оценка:  0
Blackdzhack
У своих шефов в ФСБ попросите
Духовный_скреп    21.04.2020, 17:59
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Это уже верх кощунства.
ВосставшийИзБана    21.04.2020, 17:43
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Посмотрите, сколько золота и камней они носят на себе. Кому это надо? Богу? Прихожанам? Сдайте это все государству и будут вам деньги.
МаксимУм    21.04.2020, 17:42
Оценка:  +5
МаксимУм
А может продать пару Мерседесов? Или хотя бы не покупать новые...
Собирали в лавре деньги на лечение больных, но пока собрали только на новый Мерседес...
ВосставшийИзБана    21.04.2020, 17:45
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Устроить благотворительный аукцион по продаже церковной утвари. Мертвым она все равно не нужна.
ВосставшийИзБана    21.04.2020, 17:39
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ой! А чё не у Бога?
Иван    21.04.2020, 17:38
Оценка:  +2
Иван
Что посеешь то пожмешь!
Вас предупреждали???
вам Бог поможет!!!
Улыбайтесь, да побольше РОТ!
za4arovanaj    21.04.2020, 17:31
Оценка:  +8
za4arovanaj
Как Вам не стыдно???
Вы не закрыли Лавру...Вы разносили на Пасху заразу... не придерживались никаких норм и запретов, а теперь еще и смеете что то просить.
Почему же не думали об этом раньше..Почему не закрылись еще в середине марта??? И все было бы нормально!
advokit    21.04.2020, 17:29
Оценка:  +3
advokit
От же бариги!!!!!!!! Спочатку згуртовували народ щоб ті заразу розповсюджували між собою, а тепер допоможіть матеріально... Так Бог нащо??? Моліться і буде Вам!
Брюква_и_Клюква    21.04.2020, 17:12
Оценка:  +11
Брюква_и_Клюква
Пусть Паша-Мерседес продаст парочку-тройку своих Тойот. От него не убудет
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