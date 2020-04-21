Киево-Печерская Лавра попросила помощи у людей
Киево-Печерская Лавра, где бушует эпидемия коронавируса, нуждается в деньгах. Средства нужны для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на официальном сайте Лавры.
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“Отцы помогают больным и нуждающимся, хотя сами нуждаются в помощи“, - говорится в сообщении, где указан счет для сбора пожертвований: 5169 3600 0840 2228 (Maren Nataliia).
Как сообщается, полученные средства будут распределены по трем направлениям:
- Больница и реанимация
- Семинария
- Лавра лазарет
Напомним, ранее сообщалось, что еще один монах из Лавры скончался от COVID-19. Местная газета сообщила, что у священнослужителя был коронавирус. Однако официального подтверждения этому не было.
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Собирали в лавре деньги на лечение больных, но пока собрали только на новый Мерседес...
Вас предупреждали???
вам Бог поможет!!!
Улыбайтесь, да побольше РОТ!
Вы не закрыли Лавру...Вы разносили на Пасху заразу... не придерживались никаких норм и запретов, а теперь еще и смеете что то просить.
Почему же не думали об этом раньше..Почему не закрылись еще в середине марта??? И все было бы нормально!