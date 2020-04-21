Киево-Печерская Лавра попросила помощи у людей

В Киево-Печерской Лавре вспышка COVID-19.

Киево-Печерская Лавра, где бушует эпидемия коронавируса, нуждается в деньгах. Средства нужны для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на официальном сайте Лавры.

Читай также: Против УПЦ МП по итогам Пасхи открыли пять дел

“Отцы помогают больным и нуждающимся, хотя сами нуждаются в помощи“, - говорится в сообщении, где указан счет для сбора пожертвований: 5169 3600 0840 2228 (Maren Nataliia).

Как сообщается, полученные средства будут распределены по трем направлениям:

Больница и реанимация

Семинария

Лавра лазарет

Скриншот http://helplavra.info/

Напомним, ранее сообщалось, что еще один монах из Лавры скончался от COVID-19. Местная газета сообщила, что у священнослужителя был коронавирус. Однако официального подтверждения этому не было.

Читай также: Священников Почаевской Лавры могут привлечь к уголовной ответственности

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.