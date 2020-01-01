В Киеве полиция разоблачила серийного педофила

От действий злоумышленника пострадали 9 девочек в возрасте от 9 до 16 лет.

Полиция установила многочисленные факты растления малолетних девочек жителем Киева. Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, информацию о новых преступлениях правоохранители получили во время досудебного расследования в другом уголовном производстве.

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В ноябре прошлого года сотрудники Подольского управления полиции совместно с Департаментом киберполиции разоблачили 41-летнего киевлянина, который развращал 10-летнюю девочку.

По информации начальника Подольского управления полиции Павла Василенко, во время кропотливой работы по расследованию тяжкого преступления правоохранители установили еще восемь несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.

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Правонарушитель действовал по одной схеме: через интернет находил малолетних, с которыми налаживал дружеские отношения, а через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. Кроме этого, мужчина присылал изображения порнографического характера и в ответ просил девушек присылать свои личные и откровенные фото. С некоторыми из них он договаривался о встрече неподалеку от их дома, во время которых целовал их и совершал другие развратные действия.

Таким образом, всего жертвами обидчика стали девять девочек в возрасте от 9 до 16 лет.

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Следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении 43 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 84 000 гривен, чем подозреваемый и воспользовался. Однако после сообщения фигуранту о подозрении в совершении новых эпизодов суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу. Полиция задержала 25-летнего мужчину. Он признался в содеянном. Его действия квалифицировали как изнасилование ребенка младше 14 лет.

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