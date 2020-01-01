В центре Киева из салона похитили партию элитных телефонов

Ограбление произошло в Киеве на Крещатике.

В центре Киева ночью 21 апреля неизвестные вскрыли салон мобильной техники, который расположен в "Пассаже" на улице Крещатик.

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, из салона похитили партию смартфонов последних моделей Samsung, Xiaomi и Nokia.

Известно, что воры взломали защитные роллеты, разбили окно в салоне известной сети мобильной связи и вынесли из торгового зала партию мобильных телефонов. Среди украденных мобильников были флагманские модели Samsung, Xiaomi, Nokia. Ущерб оценивается в десятки тысяч гривен.

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По предварительной информации, салон был подключен к пультовой сигнализации. Между тем, система защиты не сработала на разбитие этого конкретного окна. Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины (кража с проникновением). Ворам грозит до 6 лет лишения свободы. Их поиском сейчас занимаются копы.

Напомним, в Киеве воры обокрали квартиру, пока хозяйка была в другой комнате. Инцидент произошел на бульваре Перова.

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