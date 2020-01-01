В Киеве уже почти тысяча человек заразились коронавирусом

За прошлые сутки COVID-19 нашли у 97 киевлян.

У 97 жителей Киева за прошлые сутки подтвердили кроронавирусную болезнь COVID-19. Среди инфицированных - 10 медиков. Всего в столице 989 случаев коронавируса. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время традиционного онлайн-брифинга 22 апреля.

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“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек. Из них - 10 медиков. Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - сообщил мэр.



Кличко уточнил, что заболели 34 женщины возрастом от 22 до 83 лет, а также 7 девушек младше 17 лет. Коронавирус нашли у 52 мужчин от 18 до 85 лет, и у четверых парней младше 17 лет.



Инфекцию также подтвердили у 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря и одного монаха Киево-Печерской лавры. В столичных больницах лечение проходят 21 пациента, остальные лечатся дома.





Напомним, в Кропивницком от коронавируса скончались двое медиков.

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