COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.

По данным на среду, 22 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 989 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (260). За ним идет Дарницкий (153), Соломенский (96), Голосеевский (87) Шевченковский (83) и Днепровский (82). В остальных районах столицы - менее 80 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 260

Дарницкий район – 153

Соломенский район – 96

Голосеевский район – 87

Шевченковский район – 83

Днепровский район – 82

Деснянский район – 76

Святошинский район – 54

Оболонский район – 53

Подольский район – 45

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 6592 случая коронавируса. За сутки заразилось 467 человек.

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