COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.
По данным на среду, 22 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 989 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (260). За ним идет Дарницкий (153), Соломенский (96), Голосеевский (87) Шевченковский (83) и Днепровский (82). В остальных районах столицы - менее 80 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 260
- Дарницкий район – 153
- Соломенский район – 96
- Голосеевский район – 87
- Шевченковский район – 83
- Днепровский район – 82
- Деснянский район – 76
- Святошинский район – 54
- Оболонский район – 53
- Подольский район – 45
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 6592 случая коронавируса. За сутки заразилось 467 человек.
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