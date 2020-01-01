В Киеве 18-летняя девушка хотела совершить самоубийство в прямом эфире

Девушка решила свести счеты с жизнью из-за любви.

В Киеве патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела покончить с собой и транслировала это событие в соцсеть. Полицейским удалось отговорить девушку от необдуманного поступка и спасти ей жизнь. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Читай также: Из-за карантина украинские мужчины чаще думают о суициде – КГГА

Как сообщается, патрульные получили вызов от неравнодушных граждан о том, что ночью на мосту Метро кричала и плакала девушка. Очевидец происшествия сообщил, что она перелезла через перила и, похоже, настроена прыгнуть.

В считаные минуты на место прибыл экипаж. На перилах моста действительно лежала молодая девушка. Лейтенант полиции Владислав Хизяк и капрал полиции Татьяна Скалацкая отреагировали мгновенно - перехватили ее и стащили на землю, - говорится в сообщении.

Полицейские вызвали “скорую“ и оказали девушке психологическую помощь. Успокоившись, девушка пояснила, что пошла на такой шаг из-за проблем в любовных отношениях.

Читай также: В Днепре женщина покончила с собой, выпрыгнув из окна 10-го этажа

Все события той ночи девушка транслировала в соцсеть. Патрульные передали девушку бригаде “скорой“ для дальнейшей госпитализации.

Напомним, ранее экс-звезда Playboy совершила самоубийство. Бывшая модель мужского журнала наложила на себя руки. 33-летняя американка ранее злоупотребляла алкоголем.

Читай также: В Кривом Роге ревнивец расстрелял молодую пару и покончил с собой

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.