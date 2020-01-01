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Кличко: Вторую волну заболеваемости COVID-19 можно ждать через неделю

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В столице ожидается новая вспышка коронавируса.
В Киеве ожидается новая волна COVID-19
В Киеве ожидается новая волна COVID-19
EPA/UPG

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что следующая вспышка эпидемии коронавируса ожидается через неделю. Он отметил, что вспышка эпидемии за эти дни - это результат всех активностей в Вербное воскресенье и несоблюдение карантинных мер. Об этом мэр столицы заявил на брифинге. 

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“Вспышка болезни за эти дни - это результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал на природе. Я еще раз напомню, поминальные дни, в связи с эпидемиологической ситуацией, перенесены на 6 июня“, - заявил Кличко.

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Напомним, ранее Кличко рассказал, когда будут открыты столичные кладбища. Мэр и представители религиозных конфессий договорились о переносе поминальных дней. 

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Теги: Кличко, Киев, Эпидемия, Вспышка, Карантин, Коронавирус
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