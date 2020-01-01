В Киеве коронавирусом заразились более ста медиков
С начала эпидемии в Киеве коронавирусом заразились 104 медицинских работника. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook.
Отмечается, что 16 медиков находятся на лечении в больницах.
"74 из них (7% от всех заболевших киевлян) заразились, выполняя профессиональные обязанности, тридцать – в быту. Состояние 16 наших коллег, к сожалению, нуждается в стационарном лечении", - сообщила директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.
Сегодня также стало известно, что в больницах Киева заканчиваются места для больных коронавирусом. Часть из них, как стало известно сегодня, заняты священниками из Почаевской лавры УПЦ МП Тернопольской области, в которой на Пасху наблюдались серьезные нарушения карантина.
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