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COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

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Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на пятницу, 24 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1122 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (271). За ним идет Дарницкий (166), Соломенский (112) и Голосеевский (109). В остальных районах столицы - менее 100 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

  • Печерский район – 271
  • Дарницкий район – 166
  • Соломенский район – 112
  • Голосеевский район – 109
  • Деснянский район – 96
  • Днепровский район – 92
  • Шевченковский район – 89
  • Святошинский район – 67
  • Оболонский район – 67
  • Подольский район – 53

Карта распространения коронавируса в столице
Карта распространения коронавируса в столице
t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице
Число инфицированных в столице
t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавируса. За сутки заразились 477 человек. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Районы, Эпидемия, Статистика, Данные
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