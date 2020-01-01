COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.
По данным на пятницу, 24 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1122 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (271). За ним идет Дарницкий (166), Соломенский (112) и Голосеевский (109). В остальных районах столицы - менее 100 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 271
- Дарницкий район – 166
- Соломенский район – 112
- Голосеевский район – 109
- Деснянский район – 96
- Днепровский район – 92
- Шевченковский район – 89
- Святошинский район – 67
- Оболонский район – 67
- Подольский район – 53
Напомним, ранее в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавируса. За сутки заразились 477 человек.
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