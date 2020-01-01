COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.

По данным на пятницу, 24 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1122 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (271). За ним идет Дарницкий (166), Соломенский (112) и Голосеевский (109). В остальных районах столицы - менее 100 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 271

Дарницкий район – 166

Соломенский район – 112

Голосеевский район – 109

Деснянский район – 96

Днепровский район – 92

Шевченковский район – 89

Святошинский район – 67

Оболонский район – 67

Подольский район – 53

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавируса. За сутки заразились 477 человек.

Читай также: Вспышка COVID-19 в Одесской области: В Подольске 29 случаев инфицирования

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.