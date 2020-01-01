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39 киевлян госпитализированы с COVID-19 в тяжелом состоянии - Кличко

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Всего в Киеве уже 1122 случаев инфицирования коронавирусной болезнью.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos

По состоянию на 24 апреля в больницах столицы от коронавируса лечатся 217 человек, 39 из них - в тяжелом состоянии. Всего в Киеве 1122 заболевших, большинство - на самоизоляции. Об этом во время онлайн-брифинга 24 апреля сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Кличко отметил, что двое пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, в больницах также находятся 57 человек, у которых подозревают COVID-19. 

Среди инфицированных - 111 столичных медработников, то есть почти 10% от всех больных коронавирусом.

“Я хочу поблагодарить наших врачей, которые спасают здоровье и жизни киевлян. Ежедневно они, рискуя собой, выходят на бой с невидимым врагом. Почти 10 процентов из тех, кто заболел в Киеве, - это медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал“, - сказал мэр Киева.



Напомним, в Украине уже 7647 активных случаев коронавирусной болезни.

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