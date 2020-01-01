В Киеве неизвестные подожгли Байковое кладбище

В столице закрытое на время карантина кладбище решили поджечь.

Неизвестные лица подожгли мусор на территории Байкового кладбища в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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“23 апреля в 19:42 в Службу спасения 101 поступила информация о том, что на кладбище по ул. Байковой, что в Голосеевском районе столицы, возник пожар. На место происшествия прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Пожарные установили, что горит мусор в 5-ти отдельных ячейках на территории Байкового кладбища, общей площадью 100 кв. м.“, - говорится в сообщении.

В 21:17 спасатели ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара является “занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами“.

Напомним, в Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь. Кроме того, злоумышленники пытались поджечь несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря.

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