В Александровской больнице заканчиваются койки для пациентов с COVID-19

Кличко анонсировал открытие нового корпуса.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация главврача Александровской больницы о том, что в медучреждении заканчиваются койки для больных Covid-19, является правдивой.

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Об этом Кличко написал в Twitter.

По словам мэра столицы, в Александровской больнице уже подготовили для пациентов с коронавирусом еще один корпус.

Александровская больница первой начала принимать больных коронавирусом. И сегодня инфекционное отделение там почти заполнено. Потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных коронавирусом. Это еще до 100 коек, - написал Кличко.

Олександрівська лікарня першою почала приймати хворих на коронавірус. І сьогодні інфекційне відділення там майже заповнене. Бо, на жаль, кількість хворих зростає. Але в Олександрівській підготували ще один корпус, де зможуть розміщувати хворих на коронавірус. Це ще до 100 ліжок — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) April 24, 2020

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Напомним, по состоянию на 24 апреля в больницах столицы от коронавируса лечатся 217 человек, 39 из них - в тяжелом состоянии. Всего в Киеве 1122 заболевших, большинство - на самоизоляции.

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