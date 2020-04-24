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В Александровской больнице заканчиваются койки для пациентов с COVID-19

Комментариев: 1
Кличко анонсировал открытие нового корпуса.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Facebook/ Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация главврача Александровской больницы о том, что в медучреждении заканчиваются койки для больных Covid-19, является правдивой. 

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Об этом Кличко написал в Twitter.

По словам мэра столицы, в Александровской больнице уже подготовили для пациентов с коронавирусом еще один корпус.

Александровская больница первой начала принимать больных коронавирусом. И сегодня инфекционное отделение там почти заполнено. Потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных коронавирусом. Это еще до 100 коек, - написал Кличко.

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Напомним, по состоянию на 24 апреля в больницах столицы от коронавируса лечатся 217 человек, 39 из них - в тяжелом состоянии. Всего в Киеве 1122 заболевших, большинство - на самоизоляции.

 

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Теги: Кличко, больница, коронавирус, Киев, койки
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Комментариев (3)
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ПродувКротов    24.04.2020, 15:04
Оценка:  0
ПродувКротов
Когда короновирус накрыл страну государство вздрогнуло и начало обеспечивать больницу.Волонтеры подсуетились и дали больнице в несколько раз больше чем государство. Общенародными усилиями подготовились к эпидемии и тут в самый разгар готовности прибежала целая мафия москвопопов и заняла все места
ПродувКротов    24.04.2020, 15:07
Оценка:  0
ПродувКротов
Какого хрена страна должна лечить агентов РПЦ, которые ведут подрывную деятельность в нашей стране, которые не есть граждане нашей страны, которые ни одной копейки не заплатили налогов в нашей стране, которые не знают, такого слова как благотворительность.
ПродувКротов    24.04.2020, 15:09
Оценка:  0
ПродувКротов
Какого хрена нашим людям не осталось в больнице мест? Граждане Украины на свои налоги содержат медицину , а не эта шобл_а путенских прихвостней. В чумные вагоны их и домой на московию.
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