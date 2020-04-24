Киевлян на самоизоляции будут контролировать с помощью Telegram-бота

На ответ дается 10 минут.

Мониторинговый центр по противодействию распространению коронавируса КГГА запустил Telegram-бот для киевлян. Бот призван контролировать соблюдение карантина среди тех, кто находится на самоизоляции. Об этом говорится на сайте КГГА со ссылкой на советника мэра столицы Владимира Бондаренко.

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“Самоизолированные должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в помещение. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом месте нахождения опрашиваемого“, - пояснили в администрации.

Бондаренко пояснил, что такие сообщения приходят несколько раз в день. Если человек вышел из зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или не отвечает на сообщение, то к нему направят уполномоченных лиц.

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В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции, на нарушителя составят протокол (штраф в 17 тысяч гривен).

Отмечается, что Telegram-бот легко установить и легко удалить после завершения карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве коронавирусом заразились более ста медиков. Большинство из них заразились во время выполнения профессиональных обязанностей, остальные - в быту.

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