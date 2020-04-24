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Киевлян на самоизоляции будут контролировать с помощью Telegram-бота

Комментариев: 2
На ответ дается 10 минут.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
pixabay.com

Мониторинговый центр по противодействию распространению коронавируса КГГА запустил Telegram-бот для киевлян. Бот призван контролировать соблюдение карантина среди тех, кто находится на самоизоляции. Об этом говорится на сайте КГГА со ссылкой на советника мэра столицы Владимира Бондаренко. 

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“Самоизолированные должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в помещение. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом месте нахождения опрашиваемого“, - пояснили в администрации.

Бондаренко пояснил, что такие сообщения приходят несколько раз в день. Если человек вышел из зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или не отвечает на сообщение, то к нему направят уполномоченных лиц. 

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В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции, на нарушителя составят протокол (штраф в 17 тысяч гривен).

Отмечается, что Telegram-бот легко установить и легко удалить после завершения карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве коронавирусом заразились более ста медиков. Большинство из них заразились во время выполнения профессиональных обязанностей, остальные - в быту. 

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Теги: Киев, Самоизоляция, Контроль, Telegram, Бот
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    24.04.2020, 16:27
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Многие программы имеют привязку к GPS и следить за местом положения где находится хозяин мобильного не сложно.
Cudzoziemiec    24.04.2020, 16:14
Оценка:  +3
Cudzoziemiec
а не пошли бы вы на=уй....
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