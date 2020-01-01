Замдиректор Института рака заявил о прослушке в кабинете

Чиновник сообщил, что полиция выявила прослушивающие устройства и нашла свидетеля, видевшего посторонних людей в его кабинете.

Столичная полиция обнаружила в кабинете замдиректора Национального института рака и председателя тендерного комитета Руслана Ткаченко устройства, похожие на технику для негласного получения информации. Об этом в пятницу, 24 апреля, Ткаченко сообщил журналистам, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что по данным полиции, устройства для прослушивания были обустроены в служебном кабинете незаконно.

Также отмечается, что следственным отделом Голосеевского управления полиции Киева решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления по статье о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации (ч. 2 ст. 359 УК Украины).

"Честно говоря, просто шокирован, только в фильмах такое видел, никогда не думал, что такое может произойти со мной. Не представляю, кто это мог сделать из нашего института, я в принципе почти со всеми в нормальных рабочих отношениях", - сказал Ткаченко.

Впрочем, Ткаченко отметил, что имеет "натянутые отношения с отстраненным с должности главного врача Национального института рака за коррупцию и скандалы Андреем Безносенко и сегодняшним и.о. директора Александром Яциной.

Ткаченко также сообщил, что правоохранительные органы обнаружили свидетеля, который видел, как неизвестные лица заходили в кабинет в отсутствие хозяина.

Напомним, в сентябре врачей из Института рака задержали за взятки. Медики требовали от онкобольных пациентов до 70 тысяч гривен взятки за выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства.

Позже директора Института рака Елену Колесник отстранили от работы на время проверки.

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