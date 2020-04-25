В Киеве мужчина прострелил ноги полицейскому

Драка и стрельба произошли на улице Вышгородской. Подоспевшие копы задержали злоумышленника.

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение Нацполиция Украины

В Оболонском районе Киева мужчина открыл стрельбу по полицейскому и нанес ему огнестрельные ранения. Злоумышленника удалось задержать, сообщает столичное управление Нацполиции в субботу, 25 апреля.

Указано, что накануне сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции возвращался вечером со службы домой и заметил подозрительного мужчину, который слонялся между машин на парковой площадке.

Полицейский решил проследить за неизвестным и стал на обочине дороги. Тот заметил, что за ним наблюдают и начал угрожать.

После того, как оперативник предъявил удостоверение работника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за злоумышленником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка.

"В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции. В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте", – говорится в сообщении.

У 28-летнего правонарушителя следователи изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

По данному факту начато уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.348 УК Украины). Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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