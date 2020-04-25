Стало известно, когда заработает метро в Киеве

Метрополитен не сможет сразу перевозить всех граждан. Сначала в метро будут ездить только те горожане, которые имеют спецпропуск.

Восстановление работы метро в Киеве произойдет только через 30 дней после окончания карантина. Об этом сообщает Киевский метрополитен в своем Telegram-канале в субботу, 25 апреля.

На предприятии напомнили, что в рамках плана по выходу Украины из карантина предусмотрено пять этапов смягчения противоэпидемических мероприятий.

Указано, что восстановление работы метро планируется не раньше, чем на третьем этапе, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая.

"Метрополитен не сможет сразу перевозить всех горожан", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сначала в метро ездить смогут только те горожане, которые имеют спецпропуск. И только на следующем – четвертом – этапе метро откроют для всех пассажиров. Пока предполагается, что это случится примерно 10 июня.

Напомним, карантин в Украине был введен 12 марта и уже дважды продлевался на три недели. Сейчас карантинные ограничения действуют до 11 мая включительно.

Также сообщалось, что пока нет условий для реализации правительственного плана выхода из карантина.

По состоянию на утром 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 зараженных коронавирусом. За сутки их число выросло на 478. Выздоровели 782 человека, скончался от осложнений инфекции 201 украинец.

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