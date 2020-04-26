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Нужно потерпеть еще немного - Кличко о карантине

Комментариев: 0
В столице уже 1188 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
Виталий Кличко/Facebook

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 29 новых случаев инфицирования COVID-19. По словам мэра Киева Виталия Кличко, следующие 2 недели будут очень важными для сдерживания эпидемии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. 10 из них — медики. Один случай за минувшие сутки — к сожалению, летальный. Всего в столице уже 1 188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что в ближайшее время критически важно соблюдать все карантинные меры. 

"Очень важными будут следующие два недели. Чтобы у нас резко не увеличилось количество больных, я призываю всех соблюдать правила! Потерпеть еще немного. Я понимаю, как все устали. Понимаю, что ресурсы у людей заканчиваются", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что Киев постепенно начнет выходить из карантина, если динамика инфицирования не будет расти в ближайшие 2 недели.



Напомним,в Украине резко выросло число зараженных медиков.

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Комментариев (1)
bertal    26.04.2020, 12:58
Оценка:  0
bertal
А есть им тоже потерпеть? молчу про уплату за коммуналку
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