В Киеве возросло число зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в толице COVID-19 обнаружили, в частности, у 10 медиков и пятерых детей.

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 10 медиков

По состоянию на 11:00 26 апреля в Киеве зафиксированы 1188 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время брифинга.

"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 29 человек. 10 из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный", - написал Кличко.

Заболели:

15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет;

9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет;

2 девочки - 4 и 12 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 10 и 17 лет.

Также сообщается, что 7 пациентов госпитализированы в столичные больницы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Отметим, что по последним данным в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели.

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