В киевском метро опровергли возобновление работы

В столичном метрополитене опровергли информацию по возможным датам возобновления работы подземки.

Киевский метрополитен заявляет, что распространенная в СМИ информация о возможных датах возобновления его работы не соответствует действительности. Об этом говорится на официальном сайте Киевского метрополитена

"Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности.Согласно Постановлению Кабмина, пока карантинные меры, в том числе в отношении метро, продлены до 11 мая", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что официальными страницами киевского метрополитена являются сайт metro.kyiv.ua и страницы только в сетях ФБ и Твиттер (Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе).

"У нас нет канала в Телеграмм", - добавили в метрополитене.

Накануне якобы Киевский метрополитен в своем Telegram-канале в субботу, 25 апреля, сообщил, что восстановление работы метро в Киеве произойдет только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая.

Напомним, карантин в Украине был введен 12 марта и уже дважды продлевался на три недели. Сейчас карантинные ограничения действуют до 11 мая включительно.

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