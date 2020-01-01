Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА

На экс-заместителя завели уголовное дело.

Мэр Киева Виталий Кличко снял с должности заместителя главы Киевской городской администрации Владимира Слончака. Мэр также извинился перед правоохранителями и жителями столицы за недостойное поведение заместителя главы КГГА. Об этом Кличко написал у себя в Telegram-канале.

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“Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончак. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет“, - написал мэр.

Кличко отметил, что не собирается никого покрывать. Если Слончак виновен, то должен отвечать за свои поступки, как любой гражданин Украины.

Скриншот t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что заместителю главы КГГА грозит до 5 лет за решеткой. На данный момент Слончак находится в изоляторе временного содержания.

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