Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко снял с должности заместителя главы Киевской городской администрации Владимира Слончака. Мэр также извинился перед правоохранителями и жителями столицы за недостойное поведение заместителя главы КГГА. Об этом Кличко написал у себя в Telegram-канале.
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“Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончак. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет“, - написал мэр.
Кличко отметил, что не собирается никого покрывать. Если Слончак виновен, то должен отвечать за свои поступки, как любой гражданин Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что заместителю главы КГГА грозит до 5 лет за решеткой. На данный момент Слончак находится в изоляторе временного содержания.
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