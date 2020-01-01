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В Киеве на ходу загорелась легковушка

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Автовладельцу пришлось тушить машину посреди плотного дорожного потока.
Старая Славута вспыхнула на ходу
Старая Славута вспыхнула на ходу
кадр из видео

В понедельник, 27 апреля, в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль “Славута“. Об этом сообщают очевидцы на страницах Фейсбук-сообщества “Киев Оперативный“.

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“Просто во время движения начал пылать автомобиль Zaz Славута. Некоторые водители бросились помогать, но большинство просто проехали мимо. Киев, Борщаговская“, - говорится в описании под видео.

Напомним, в Днепре автомобиль влетел в забор дома и сгорел. Водитель и пассажир автомобиля SsangYong находились в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителей составили протокол.

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Теги: Киев, пожар, автомобиль
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