В Киеве на ходу загорелась легковушка

Автовладельцу пришлось тушить машину посреди плотного дорожного потока.

В понедельник, 27 апреля, в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль “Славута“. Об этом сообщают очевидцы на страницах Фейсбук-сообщества “Киев Оперативный“.

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“Просто во время движения начал пылать автомобиль Zaz Славута. Некоторые водители бросились помогать, но большинство просто проехали мимо. Киев, Борщаговская“, - говорится в описании под видео.

Напомним, в Днепре автомобиль влетел в забор дома и сгорел. Водитель и пассажир автомобиля SsangYong находились в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителей составили протокол.

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