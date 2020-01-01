COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
В Столице лабораторно подтверждено 1220 случаев заболевания COVID-19.
По данным на понедельник, 27 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1220 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (298). За ним идет Дарницкий (179), Соломенский (118), Голосеевский (115), Деснянский (109) и Днепровский (104). В остальных районах столицы - менее 100 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 298
- Дарницкий район – 179
- Соломенский район – 118
- Голосеевский район – 115
- Деснянский район – 109
- Днепровский район – 104
- Шевченковский район – 98
- Оболонский район – 74
- Святошинский район – 69
- Подольский район – 56
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 9009 случаев коронавируса. За сутки заразились 392 человека.
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