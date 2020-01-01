COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

В Столице лабораторно подтверждено 1220 случаев заболевания COVID-19.

По данным на понедельник, 27 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1220 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (298). За ним идет Дарницкий (179), Соломенский (118), Голосеевский (115), Деснянский (109) и Днепровский (104). В остальных районах столицы - менее 100 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 298

Дарницкий район – 179

Соломенский район – 118

Голосеевский район – 115

Деснянский район – 109

Днепровский район – 104

Шевченковский район – 98

Оболонский район – 74

Святошинский район – 69

Подольский район – 56

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 9009 случаев коронавируса. За сутки заразились 392 человека.

Читай также: В Украине COVID-19 заразились 1,7 тыс медиков

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.