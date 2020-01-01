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COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

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В Столице лабораторно подтверждено 1220 случаев заболевания COVID-19.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на понедельник, 27 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1220 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (298). За ним идет Дарницкий (179), Соломенский (118), Голосеевский (115), Деснянский (109) и Днепровский (104). В остальных районах столицы - менее 100 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

  • Печерский район – 298
  • Дарницкий район – 179
  • Соломенский район – 118
  • Голосеевский район – 115
  • Деснянский район – 109
  • Днепровский район – 104
  • Шевченковский район – 98
  • Оболонский район – 74
  • Святошинский район – 69
  • Подольский район – 56

Карта распространения коронавируса в столице
Карта распространения коронавируса в столице
t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице
Число инфицированных в столице
t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 9009 случаев коронавируса. За сутки заразились 392 человека. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Эпидемия, Районы, Статистика, Данные
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