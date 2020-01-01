В Киеве на Крещатике от здания отвалился ржавый шпиль

Металлическая конструкция упала на крышу здания, а потом на тротуар.

В Киеве от здания отвалился шпиль facebook.com/groups/ArhitekturaUkraine

В Столице на Крещатике от исторического здания отвалился ржавый шпиль. Пострадавших нет. Фото опубликовала “Архитектура Украины“ у себя в Facebook.

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Как сообщается, металлический шпиль длиной около трех метров упал с крыши на тротуар. Полная высота шпиля на здании, которое расположено в Киеве, по адресу Крещатик, 13, около 15 метров, упала его верхняя часть.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре умер монах. Также сообщается, что шестеро монахов выздоровели от коронавируса.

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