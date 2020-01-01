В очередном общежитии под Киевом вспышка коронавируса

Коронавирус в общежитии выявили случайно - парню стало плохо и он потерял сознание. Тест показал COVID.

В общежитии под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка по ул. Бархатная, 18-А зафиксировали вспышку коронавируса, сообщает пресс-служба ОГА в Facebook.

"Очаг выявили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодняшний день протестовали 20 человек. Вечерером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается", - говорится в сообщении.

Общежитие - 20-этажное здание, принадлежащее частному вузу. Система - блочная. На каждом этаже по 4 блока. На каждые три комнаты - кухня и санузел.

Сейчас там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболели 6 из них и комендант общежития.

Принимаются стандартные противоэпидемические мероприятия: ограничение доступа в общежитие посторонних лиц; ограничение передвижения жителей между этажами; ежедневный температурный скрининг всех жителей.

Уже проведена основательная дезинфекция общежития и предоставлены рекомендации ежедневной дезинфекции.

Противоэпидемиологическому штабу Киево-Святошинской райгосадминистрации поручено установить на входе санитарно-карантинный пункт.

Согласно решению Кабинета министров Украины указанное общежитие определено изолятором.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet