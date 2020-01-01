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В очередном общежитии под Киевом вспышка коронавируса

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Коронавирус в общежитии выявили случайно - парню стало плохо и он потерял сознание. Тест показал COVID.
Заражены 6 студентов и комендант
Заражены 6 студентов и комендант
 
В общежитии под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка по ул. Бархатная, 18-А зафиксировали вспышку коронавируса, сообщает пресс-служба ОГА в Facebook.
 
"Очаг выявили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодняшний день протестовали 20 человек. Вечерером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается", - говорится в сообщении.
 
Общежитие - 20-этажное здание, принадлежащее частному вузу. Система - блочная. На каждом этаже по 4 блока. На каждые три комнаты - кухня и санузел.
 
Сейчас там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболели 6 из них и комендант общежития.
 
Принимаются стандартные противоэпидемические мероприятия: ограничение доступа в общежитие посторонних лиц; ограничение передвижения жителей между этажами; ежедневный температурный скрининг всех жителей.
 
Уже проведена основательная дезинфекция общежития и предоставлены рекомендации ежедневной дезинфекции.
 
Противоэпидемиологическому штабу Киево-Святошинской райгосадминистрации поручено установить на входе санитарно-карантинный пункт.
 
Согласно решению Кабинета министров Украины указанное общежитие определено изолятором.
 
Ранее под Киевом в Вишневом СOVID-19 подтвердили в общежитии у 101 человека.
 
Как сообщалось, в общежитии Запорожья, где произошла вспышка коронавируса, инфекцию нашли у 15 человек. 
 

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Теги: Киев, Борщаговка, общежитие, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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