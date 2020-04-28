Саакашвили: Ермак мой давний друг, институтский, мы вместе учились

Саакашвили рассказал, откуда знает главы ОП.

Скандальный политик, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, претендент на должность вице-премьера по реформам Михаил Саакашвили сознался, что знаком с главой Офиса Зеленского уже много лет.

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Об этом заявил в прямом эфире телеканала “Украина 24“.

Саакашвили отметил, что с Ермаком они знакомы еще с института. Тот даже приезжал в Грузию изучать опыт реформ.

Руководитель Офиса президента Украины мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Мы выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ. Он, кстати, взял человека, который сделал “Батумское чудо“, Левана Варшаломидзе (глава правительства грузинской Автономной Республики Аджария в 2004-2012 годах, - ред.) руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском, - сказал Саакашвили.

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Напомним, Ермак прокомментировал идею с приглашением Саакашвили. Глава Офиса президента рассказал, что идея назначить экс-президента Грузии в Кабмин появилась на совещании с Зеленским.

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