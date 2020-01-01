В столичной многоэтажке взорвалась граната: двое раненых

Известны детали инцидента.

Один из мужчин находится в критическом состоянии facebook.com/dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого, 4 взорвалась граната. Взрыв произошел в подъезде на 14-м этаже.

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Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, трое молодых людей изучали гранату, что привело к ее взрыву. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

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На место инцидента оперативно прибыла бригада скорой помощи. Прибывшие на место медики обнаружили мужчину 1990 года рождения в критическом состоянии. Он находился без сознания. Также ранен его сосед, 1983 года рождения. Третий мужчина, 1988 года рождения, не получил травм.

Напомним, под Киевом взорвали отделение банка. Взрыв прогремел около 4:30 утра в Броварах. Здание, где расположено финучреждение, получило серьезные повреждения.

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